Правительство расширило перечень категорий и МСС-кодов бизнесов, которые смогут присоединиться к программе «єВідновлення»

В программу смогут приобщиться больше бизнесов: новый список категорий.

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Кабинет Министров расширил перечень строительных магазинов и компаний, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення». Владельцы поврежденного или разрушенного имущества смогут приобрести стройматериалы или воспользоваться услугами в компаниях-участниках программы.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Теперь присоединиться к «єВідновлення» могут компании, которые ведут деятельность по следующим категориям и МСС-кодам:

1711 - генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;

1731 – подрядчики по электричеству;

1740 - изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;

1750 – подрядчики плотничных работ;

1761 – кровельные работы, наружная обшивка стен, отделка листового металла;

1771 – подрядчики бетонных работ;

5065 – электрические части и оборудование;

5074 – оборудование для водопровода и отопительной системы;

5198 – лакокрасочная продукция и сопровождающие товары;

5200 – товары для дома;

5713 — напольное покрытие;

8911 – архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.

Ранее участниками программы «єВідновлення» могли стать компании только по трем категориям и МСС-кодам:

1520 – Генеральные подрядчики жилищного и торгового строительства;

5211 - Магазины со строительными материалами и пиломатериалами;

5231 — Магазины со стеклом, краской и обоями.

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