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Правительство расширило перечень категорий и МСС-кодов бизнесов, которые смогут присоединиться к программе «єВідновлення»

12:06, 25 сентября 2023
В программу смогут приобщиться больше бизнесов: новый список категорий.
Правительство расширило перечень категорий и МСС-кодов бизнесов, которые смогут присоединиться к программе «єВідновлення»
Изображение: freepik.com
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Кабинет Министров расширил перечень строительных магазинов и компаний, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення». Владельцы поврежденного или разрушенного имущества смогут приобрести стройматериалы или воспользоваться услугами в компаниях-участниках программы.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Теперь присоединиться к «єВідновлення» могут компании, которые ведут деятельность по следующим категориям и МСС-кодам:

  • 1711 - генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;
  • 1731 – подрядчики по электричеству;
  • 1740 - изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;
  • 1750 – подрядчики плотничных работ;
  • 1761 – кровельные работы, наружная обшивка стен, отделка листового металла;
  • 1771 – подрядчики бетонных работ;
  • 5065 – электрические части и оборудование;
  • 5074 – оборудование для водопровода и отопительной системы;
  • 5198 – лакокрасочная продукция и сопровождающие товары;
  • 5200 – товары для дома;
  • 5713 — напольное покрытие;
  • 8911 – архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.

Ранее участниками программы «єВідновлення» могли стать компании только по трем категориям и МСС-кодам:

  • 1520 – Генеральные подрядчики жилищного и торгового строительства;
  • 5211 - Магазины со строительными материалами и пиломатериалами;
  • 5231 — Магазины со стеклом, краской и обоями.

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