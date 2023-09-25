Правительство расширило перечень категорий и МСС-кодов бизнесов, которые смогут присоединиться к программе «єВідновлення»

Кабинет Министров расширил перечень строительных магазинов и компаний, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення». Владельцы поврежденного или разрушенного имущества смогут приобрести стройматериалы или воспользоваться услугами в компаниях-участниках программы.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Теперь присоединиться к «єВідновлення» могут компании, которые ведут деятельность по следующим категориям и МСС-кодам:
- 1711 - генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;
- 1731 – подрядчики по электричеству;
- 1740 - изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;
- 1750 – подрядчики плотничных работ;
- 1761 – кровельные работы, наружная обшивка стен, отделка листового металла;
- 1771 – подрядчики бетонных работ;
- 5065 – электрические части и оборудование;
- 5074 – оборудование для водопровода и отопительной системы;
- 5198 – лакокрасочная продукция и сопровождающие товары;
- 5200 – товары для дома;
- 5713 — напольное покрытие;
- 8911 – архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.
Ранее участниками программы «єВідновлення» могли стать компании только по трем категориям и МСС-кодам:
- 1520 – Генеральные подрядчики жилищного и торгового строительства;
- 5211 - Магазины со строительными материалами и пиломатериалами;
- 5231 — Магазины со стеклом, краской и обоями.
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