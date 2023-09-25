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  1. В мире

В Италии скончался глава мафиозного клана «Коза ностра», который 30 лет был в бегах

13:01, 25 сентября 2023
Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, который с января содержался в тюрьме строгого режима, умер в больнице.
В Италии скончался глава мафиозного клана «Коза ностра», который 30 лет был в бегах
Фото: lemonde.fr
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Главарь сицилийского мафиозного клана «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро, который был арестован в январе и содержался в тюрьме строгого режима, скончался в больнице после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщает The Guardian.

Смерть Денаро подтвердил мэр города Л'Аквила Пьерлуиджи Бенди. Именно в этом городе находится больница, в которой Денаро провел последние дни. По словам Бенди, смерть Денаро «означает конец истории насилия и кровопролития».

Ожидается, что Денаро похоронят в семейном склепе рядом с его отцом, который также являлся главой одной из мафиозных группировок.

22 сентября стало известно, что Денаро впал в необратимую запятую.

В январе этого года сотрудники правоохранительных органов итальянского города Палермо арестовали Денаро, скрывавшегося в течение 30 лет. Его признали виновным в многочисленных преступлениях, в том числе в причастности к убийству двух прокуроров, которые вели дела, связанные с мафией, в 1992 году. Его также осудили за взрывы в Риме, Флоренции и Милане в 1993 году, в результате которых погибли 10 человек, и за помощь в организации похищения 12-летнего мальчика, отец которого намеревался дать показания против мафии в суде.

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