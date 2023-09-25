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  1. В Украине

$1200 за бесплатную операцию: врачей одесской больницы уличили во взяточничестве

21:19, 25 сентября 2023
Врачи одесской больницы требовали 1200 долларов США за операцию от переселенца.
$1200 за бесплатную операцию: врачей одесской больницы уличили во взяточничестве
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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Заведующему нейрохирургическим отделением и врачу-нейрохирургу одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы было сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, – сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, медицинские работники требовали от вынужденного переселенца из Сумщины 1200 долларов США за проведение бесплатной операции по удалению межпозвоночных грыж и обеспечение послеоперационного лечения. Пациент, который остро нуждался в оперативном вмешательстве, был вынужден согласиться на условия врачей.

Заведующий и врач нейрохирургического отделения были разоблачены после получения ими первой части неправомерной выгоды. Во время обысков в их служебных кабинетах правоохранители обнаружили более 230 тысяч долларов США, 5 тысяч евро и почти 450 тысяч гривен, включая средства, полученные за проведенную операцию.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных врачей. Эта ситуация свидетельствует о важности борьбы с коррупцией в системе здравоохранения и обеспечения доступа к медицинской помощи без незаконных требований.

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