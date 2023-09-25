На Одесщине в колонии фламинго впервые вылупились почти две сотни птенцов

В нацпарке «Тузловские лиманы» на Одесщине фламинго вывели 192 птенцов. Впервые в Украине 570 взрослых птиц фламинго решили прожить с весны до осени на Тузловских лиманах и привести такое большое количество птенцов.
Об этом сообщил сотрудник нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев.
Он рассказал, что во время полномасштабного вторжения рф и оккупации Херсонщины птицы покинули временно оккупированные территории и избрали Тузловские лиманы.
Ученый написал, что фламинго появились в нацпарке в апреле, а в мае сразу выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас у села Базарьянка. Но там гнездование было неудачным.
В конце июня 2023 года птицы загнездились на грани больших Тузловских лиманов Шаганы и Алибей, где и вывели птенцов.
Среди взрослых есть птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании.
Сопровождать столь важное событие в нацпарке приехала даже команда «Мир на изнанку».
Источник фото: Национальный природный парк «Тузловские лиманы»
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