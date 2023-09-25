На Одесщине в колонии фламинго впервые вылупились почти две сотни птенцов

Впервые 570 взрослых птиц фламинго решили прожить с весны до осени на Тузловских лиманах и привести такое большое количество птенцов.

Источник фото: Национальный природный парк «Тузловские лиманы»

В нацпарке «Тузловские лиманы» на Одесщине фламинго вывели 192 птенцов. Впервые в Украине 570 взрослых птиц фламинго решили прожить с весны до осени на Тузловских лиманах и привести такое большое количество птенцов.

Об этом сообщил сотрудник нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

Он рассказал, что во время полномасштабного вторжения рф и оккупации Херсонщины птицы покинули временно оккупированные территории и избрали Тузловские лиманы.

Ученый написал, что фламинго появились в нацпарке в апреле, а в мае сразу выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас у села Базарьянка. Но там гнездование было неудачным.

В конце июня 2023 года птицы загнездились на грани больших Тузловских лиманов Шаганы и Алибей, где и вывели птенцов.

Среди взрослых есть птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании.

Сопровождать столь важное событие в нацпарке приехала даже команда «Мир на изнанку».

Источник фото: Национальный природный парк «Тузловские лиманы»

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.