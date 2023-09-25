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  1. В Україні

Пожежа у притулку для тварин в Києві: відкрито ще одне провадження

12:27, 25 вересня 2023
За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі розпочали кримінальне провадження.
Пожежа у притулку для тварин в Києві: відкрито ще одне провадження
Джерело фото: facebook.com/UA.KyivPolice
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23 вересня вночі у Голосіївському районі сталась пожежа у притулку для тварин. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі розпочали кримінальне провадження. Про це повідомили у відділ комунікації поліції Києва.

Там зазначили, що під час пожежі у притулку для котів загинуло 7 тварин. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі деталі події.

Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки, а також за ч. 3 ст. 299 - жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України.

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