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  1. В Украине

Пожар в приюте для животных в Киеве: открыто еще одного производство

12:27, 25 сентября 2023
По факту жестокого обращения с животными следователи начали уголовное производство.
Пожар в приюте для животных в Киеве: открыто еще одного производство
Источник фото: facebook.com/UA.KyivPolice
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23 сентября ночью в Голосеевском районе произошел пожар в приюте для животных. По факту жестокого обращения с животными следователи начали уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Там отметили, что во время пожара в приюте для котов погибли 7 животных. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Предварительно установлено, что в приюте находилось около 60 котов, 7 из которых погибли в результате пожара, другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику.

Следователи Голосеевского управления полиции начали расследование по ч. 2 ст. 194 - умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия, а также по ч. 3 ст. 299 – жестокое обращение с животными Уголовного кодекса Украины.

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