Будут ли повышаться тарифы на газ для населения зимой: ответ «Нафтогаза»

Цены на газ для населения на зиму 2023-2024 годов будут стабильными.

Фото: sud.ua

В Украине во время военного положения действует запрет на повышение цен на газ для населения. В «Нафтогазе» отметили, что цены не будут меняться. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в эфире телемарафона.

«Цены на газ для населения на зиму 2023-2024 годов будут стабильными. Они не будут меняться», – сказал он.

По его словам, во время военного положения действуют понятные и объективные ограничения по изменению цен, и «Нафтогаз» поддерживает такую логику.

«Также мы ожидаем, что, когда такая возможность наступит, мы будем еще активнее стимулировать энергоэффективные меры, а также внедрять рынок энергии в нашей стране. Безусловно, это возможно после завершения войны», - добавил Чернышев.

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