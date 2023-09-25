Анонсирован запуск нового поезда из Украины в Польшу

Появится новое железнодорожное сообщение между Равой-Русской и Варшавой.

Источник фото: Rail.insider

Пассажиры получили новый вариант для путешествий между Украиной и Польшей. В расписании польской железной дороги появилось сообщение между Равой-Русской и Варшавой. Поезд по этому маршруту начнет курсирование с 15 октября, – сообщает yavp.pl.

График движения и доступность билетов на новый поезд пока не обнародован, однако согласно данным на сайте польской железной дороги, поезд будет отправляться из Равы-Русской в 11:00 и прибудет в Варшаву (станция Варшава Всходня) в 17:29, с остановкой на станции Люблин. Общее время в пути составит 7,5 часов.

В обратном направлении, поезд будет отправляться из Варшавы в 21:45 и доедет до пограничной станции на Львовщине в 5:15 следующего дня. Поезда будут курсировать ежедневно, и предполагается, что каждый рейс будет способен перевезти до 240 пассажиров.

Перевозчиком на этом маршруте является частная компания SKPL, которая получила разрешение на выполнение рейсов на этом маршруте летом.

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