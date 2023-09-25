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Анонсовано запуск нового поїзда з України до Польщі

15:48, 25 вересня 2023
З’явиться нове залізничне сполучення між Равою-Руською та Варшавою.
Анонсовано запуск нового поїзда з України до Польщі
Джерело фото: Rail.insider
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Пасажири отримали новий варіант для подорожей між Україною та Польщею. У розкладі польської залізниці з'явилося сполучення між Равою-Руською та Варшавою. Поїзд за цим маршрутом розпочне курсування з 15 жовтня, – повідомляє yavp.pl.

Графік руху та доступність квитків на новий поїзд поки що не оприлюднено, проте згідно із даними на сайті польської залізниці, поїзд відправлятиметься із Рави-Руської о 11:00 та прибуде до Варшави (станція Варшава Всходня) о 17:29, із зупинкою на станції Люблін. Загальний час в дорозі становитиме 7,5 годин.

У зворотному напрямку, поїзд відправлятиметься із Варшави о 21:45 та доїде до прикордонної станції на Львівщині о 5:15 наступного дня. Поїзди курсуватимуть щоденно, та передбачається, що кожен рейс буде здатний перевезти до 240 пасажирів.

Перевізником на цьому маршруті є приватна компанія SKPL, яка отримала дозвіл на виконання рейсів на цьому маршруті у влітку.

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