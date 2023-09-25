На Львівщині під час полювання мисливець випадково застрелив племінника

За словами мисливця, він з родичем полював на дичину та в темноті переплутав його зі звіром.

Джерело фото: facebook.com/MVS.LVIV

На Львівщині під час полювання мисливець випадково застрелив свого родича. Як розповіли у поліції області, подія сталась у суботу, 23 вересня, близько 23:30 в одному з лісових масивів на території Стрийського району. Як встановили правоохоронці, під час полювання 63-річний чоловік здійснив постріл з мисливського карабіна «Сайга», влучивши у свого племінника віком 38 років.

За словами мисливця, він з родичем полював на дичину та в темноті переплутав його зі звіром. Куля влучила чоловіку у шию, спричинивши тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події.

За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Мисливця затримали, суд обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження зброю, з якої був здійснений смертельний постріл.

Досудове розслідування триває.

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