Під Луганськом стався «приліт» по російському складу боєприпасів: відео

У тимчасово окупованому Сорокиному «прилетіло» в склад боєприпасів армії рф.

У тимчасово окупованому Сорокиному (Краснодоні) Луганської області був завданий удар по складу боєприпасів російських сил на заводі «Юність», – повідомляють «Новости Донбасса».

Очевидці «злили» кадри вторинної детонації в соцмережі.

Місцеві канали пишуть про влучання у склад боєприпасів на заводі з виробництва радіотехніки та радіоелектроніки «Юність».

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