На топ-посадах державної служби жінок має стати більше – НАДС

На посадах державної служби категорії «А» жінки зараз складають лише 31%, але євроінтеграція вимагає більшого.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) повідомили, що в рамках європейської інтеграції в Україні повинна збільшитись кількість жінок на топ-посадах державної служби, тобто на посадах категорії «А».

«Гендерний баланс на рівні прийняття рішень варто розглядати як пріоритет європейської інтеграції України. Відзначу, що кількість жінок на посадах категорії «А» в Україні зростає. Їх вже 31% станом на червень 2023 року. І це важливий чинник в інтеграції гендерної рівності у публічній службі», - зазначила голова НАДС Наталія Алюшина.

Як повідомила голова НАДС, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на публічній службі є пріоритетом для України.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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