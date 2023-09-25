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На топ-должностях государственной службы женщин должно стать больше – НАГС

11:48, 25 сентября 2023
На должностях государственной службы категории «А» женщины сейчас составляют всего 31%, но евроинтеграция требует большего.
На топ-должностях государственной службы женщин должно стать больше – НАГС
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В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) сообщили, что в рамках европейской интеграции в Украине должно увеличиться количество женщин на топ-должностях государственной службы, то есть на должностях категории «А».

«Гендерный баланс на уровне принятия решений следует рассматривать как приоритет европейской интеграции Украины. Отмечу, что количество женщин в должностях категории «А» в Украине растет. Их уже 31% по состоянию на июнь 2023 года. И это немаловажный фактор в интеграции гендерного равенства в публичной службе», - отметила глава НАГС Наталья Алюшина.

Как сообщила глава НАГС, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин на публичной службе является приоритетом для Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

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