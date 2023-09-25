На Львовщине во время охоты охотник случайно застрелил племянника

По словам охотника, он с родственником охотился за дичью и в темноте перепутал его со зверем.

Источник фото: facebook.com/MVS.LVIV

На Львовщине во время охоты охотник случайно застрелил своего родственника. Как рассказали в полиции области, происшествие произошло в субботу, 23 сентября, около 23:30 в одном из лесных массивов на территории Стрыйского района. Как установили правоохранители, во время охоты 63-летний мужчина произвел выстрел из охотничьего карабина «Сайга», попав в своего племянника в возрасте 38 лет.

По словам охотника, он с родственником охотился за дичью и в темноте перепутал его со зверем. Пуля попала мужчине в шею, причинив телесные повреждения, от которых он умер на месте происшествия.

По факту убийства следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Охотника задержали, суд изберет ему меру пресечения. Также правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование оружие, из которого был произведен смертельный выстрел.

Досудебное расследование продолжается.

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