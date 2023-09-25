Чи будуть підвищуватися тарифи на газ для населення взимку: відповідь «Нафтогазу»

Ціни на газ для населення на зиму 2023-2024 років будуть стабільними.

Фото: sud.ua

В Україні під час військового стану діє заборона для підвищувати ціни на газ для населення. У «Нафтогазі» зазначили, що ціни не будуть змінюватись. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в ефірі телемарафону.

«Ціни на газ для населення на зиму 2023-2024 років будуть стабільними. Вони не будуть змінюватися», - сказав він.

За його словами, під час воєнного стану діють зрозумілі і об'єктивні обмеження щодо зміни цін, і «Нафтогаз» підтримує таку логіку.

«Також ми очікуємо, що коли така можливість настане, ми будемо ще активніше стимулювати енергоефективні заходи, також запроваджувати ринок енергії в нашій країні. Безумовно, напевно , це можливо після завершення війни», - додав Чернишов.

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