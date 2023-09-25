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Від $1000 хабаря за «липовий» експертний висновок: затримали посадовця бюро судмедекспертизи

19:03, 25 вересня 2023
Необхідний експертний висновок коштував від 1000 до 5000 доларів США.
Від $1000 хабаря за «липовий» експертний висновок: затримали посадовця бюро судмедекспертизи
Фото: Національна поліція України
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На Закарпатті затримали посадовця бюро судово-медичної експертизи, який за певну винагороду від 1000 до 5000 доларів США допомагав отримати необхідний експертний висновок.

Як повідомила Національна поліція України, за зміну ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, фігурант вимагав від громадянина 1200 доларів США неправомірної вигоди.

«За результатами проведення обшуків за місцем проживання затриманого посадовця та у службових приміщеннях бюро СМЕ вилучили майже 35 000 доларів США, понад 5 000 євро, 308 000 грн та 168 000 угорських форинтів, мобільні телефону та службову документацію», - сказано у повідомленні.

Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Фото: Національна поліція України

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