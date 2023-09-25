От $1000 взятки за «липовый» экспертный вывод: задержали должностное лицо бюро судмедэкспертизы

Необходимый экспертный вывод стоил от 1000 до 5000 долларов США.

Фото: Национальная полиция Украины

На Закарпатье задержали должностное лицо бюро судебно-медицинской экспертизы, которое за определенное вознаграждение от 1000 до 5000 долларов США помогало получить необходимое экспертное заключение.

Как сообщила Национальная полиция Украины, за изменение степени тяжести телесных повреждений, полученных в результате ДТП, фигурант требовал от гражданина 1200 долларов США неправомерной выгоды.

«По результатам проведения обысков по месту жительства задержанного чиновника и в служебных помещениях бюро СМЕ изъяли почти 35 000 долларов США, более 5 000 евро, 308 000 грн и 168 000 венгерских форинтов, мобильные телефоны и служебную документацию», - говорится в сообщении.

Фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Фото: Национальная полиция Украины

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала схему вымогательства взяток за возможность поступления в профильный вуз, которая была налажена руководителями Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

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