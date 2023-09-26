Неработающему пенсионеру нужно подать всего два документа для назначения жилищной субсидии.

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Пенсионный фонд Украины напомнил, какие документы для назначения жилищной субсидии необходимо предоставить неработающему пенсионеру.

«Если неработающий пенсионер зарегистрирован и проживает в жилом помещении один, для назначения жилищной субсидии он должен подать только заявление и декларацию (по установленным формам)», - говорится в сообщении.

В ПФ также добавили, что при наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг подается документ об уплате задолженности или заключенный договор о ее реструктуризации, или определение об открытии производства по делу в случае обжалования задолженности в судебном порядке.

Ранее сообщалось, как получить жилищную субсидию в Украине: инструкция для граждан.

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