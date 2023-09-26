Заняла должность в так называемом «министерстве юстиции днр»: будут судить жительницу Мариуполя

Женщина согласилась сотрудничать с оккупационной администрацией.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В суд направлен обвинительный акт в отношении гражданки Украины по обвинению в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Как информируют в ведомстве, 35-летняя уроженка Донецкой области после оккупации Мариуполя согласилась на сотрудничество с оккупационной администрацией и заняла руководящую должность в незаконно созданном органе власти на оккупированной территории. Женщина заняла должность начальника «отдела регистрации актов гражданского состояния Мариупольского городского управления юстиции днр».

«За время пребывания на указанной должности «чиновница» наладила взаимодействие с отдельными медиа и использовала их для освещения деятельности оккупационной администрации.

Также она принимала участие в пропагандистских акциях в поддержку действий оккупационных властей с целью формирования мнения среди населения и мирового сообщества о якобы законности собственных действий и легитимности создания и деятельности указанных организаций», - сказано в сообщении.

Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд города Киева.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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