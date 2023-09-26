Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Киевский окружной административный суд получит деньги для работников аппарата суда

Высший совет правосудия согласовал перераспределение финансирования.

Доноры и украинские чиновники обсудили проект Плана реформ для Украины, - Сергей Марченко пояснил, что потребность в международном финансировании в 2024 году составляет около $43 млрд

Ранее член Управляющего комитета от США Майк Пайл передал на рассмотрение Платформы доноров проект Плана реформ, в котором говорится о создании ВАСУ, проверке судей Верховного Суда, изменениях в структуре НАБУ и САП.

Для запуска Службы дисциплинарных инспекторов требуется дополнительно около 9,8 млн. гривен

Дисциплинарным инспекторам необходимы дополнительные работники, кабинеты, ремонты и компьютеры.

Для назначения новых судей в 2024 году может не хватить денег – Совет правосудия

В Высшем совете правосудия обратили внимание, что бюджет на 2024 год не учитывает возможность заполнения всех вакантных должностей судей, на которые уже объявлены конкурсы.

Для органов власти, не являющихся юридическими лицами, и иностранных юрлиц отменят обязанность регистрироваться в Электронном суде

Народные депутаты решили поправить закон об обязательной регистрации Электронных кабинетов для обмена процессуальными документами с судом, отменив обязанность регистрации для тех органов власти, которые не являются юридическими лицами, и для иностранного бизнеса.

  1. В Украине

Заняла должность в так называемом «министерстве юстиции днр»: будут судить жительницу Мариуполя

10:12, 26 сентября 2023
Женщина согласилась сотрудничать с оккупационной администрацией.
Заняла должность в так называемом «министерстве юстиции днр»: будут судить жительницу Мариуполя
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В суд направлен обвинительный акт в отношении гражданки Украины по обвинению в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Как информируют в ведомстве, 35-летняя уроженка Донецкой области после оккупации Мариуполя согласилась на сотрудничество с оккупационной администрацией и заняла руководящую должность в незаконно созданном органе власти на оккупированной территории. Женщина заняла должность начальника «отдела регистрации актов гражданского состояния Мариупольского городского управления юстиции днр».

«За время пребывания на указанной должности «чиновница» наладила взаимодействие с отдельными медиа и использовала их для освещения деятельности оккупационной администрации.

Также она принимала участие в пропагандистских акциях в поддержку действий оккупационных властей с целью формирования мнения среди населения и мирового сообщества о якобы законности собственных действий и легитимности создания и деятельности указанных организаций», - сказано в сообщении.

Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд города Киева.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Заяць
    Олександр Заяць
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва