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Киевский окружной административный суд получит деньги для работников аппарата суда

Высший совет правосудия согласовал перераспределение финансирования.

Доноры и украинские чиновники обсудили проект Плана реформ для Украины, - Сергей Марченко пояснил, что потребность в международном финансировании в 2024 году составляет около $43 млрд

Ранее член Управляющего комитета от США Майк Пайл передал на рассмотрение Платформы доноров проект Плана реформ, в котором говорится о создании ВАСУ, проверке судей Верховного Суда, изменениях в структуре НАБУ и САП.

Для запуска Службы дисциплинарных инспекторов требуется дополнительно около 9,8 млн. гривен

Дисциплинарным инспекторам необходимы дополнительные работники, кабинеты, ремонты и компьютеры.

Для назначения новых судей в 2024 году может не хватить денег – Совет правосудия

В Высшем совете правосудия обратили внимание, что бюджет на 2024 год не учитывает возможность заполнения всех вакантных должностей судей, на которые уже объявлены конкурсы.

Для органов власти, не являющихся юридическими лицами, и иностранных юрлиц отменят обязанность регистрироваться в Электронном суде

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  1. В Украине

Будут судить отца 5-ти детей, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки

07:57, 26 сентября 2023
Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки на Днепропетровщине.
Будут судить отца 5-ти детей, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки
Источник фото: МВД
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В Пятихатках, что в Днепропетровской области, полиция завершила многодневные расследования преступления, произошедшего в начале сентября. 16-летнюю девушку изнасиловали и задушили. В раскрытии преступления участвовали сотни полицейских, – сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

За 18 дней постоянных поисков были опрошены практически все жители города, проверены данные со всех камер видеонаблюдения, а также осмотрено более тысячи автомобилей. Более 600 человек проверялись правоохранителями. Наконец, подозреваемый, 46-летний местный житель, был найден и задержан.

ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских, и сам задержанный признался в совершении преступления. Оказалось, что фигурант является отцом пятеро детей, самому младшему из которых всего 5 лет. Самый старший ребенок принадлежал к сверстникам погибшей девушки.

После совершения преступления подозреваемый пытался избежать справедливости, даже сбежав за границу, к жене.

Сейчас подозреваемый находится под стражей и ожидает суда.

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