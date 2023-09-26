Будут судить отца 5-ти детей, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки

Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки на Днепропетровщине.

Источник фото: МВД

В Пятихатках, что в Днепропетровской области, полиция завершила многодневные расследования преступления, произошедшего в начале сентября. 16-летнюю девушку изнасиловали и задушили. В раскрытии преступления участвовали сотни полицейских, – сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

За 18 дней постоянных поисков были опрошены практически все жители города, проверены данные со всех камер видеонаблюдения, а также осмотрено более тысячи автомобилей. Более 600 человек проверялись правоохранителями. Наконец, подозреваемый, 46-летний местный житель, был найден и задержан.

ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских, и сам задержанный признался в совершении преступления. Оказалось, что фигурант является отцом пятеро детей, самому младшему из которых всего 5 лет. Самый старший ребенок принадлежал к сверстникам погибшей девушки.

После совершения преступления подозреваемый пытался избежать справедливости, даже сбежав за границу, к жене.

Сейчас подозреваемый находится под стражей и ожидает суда.

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