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Киевский окружной административный суд получит деньги для работников аппарата суда

Высший совет правосудия согласовал перераспределение финансирования.

Доноры и украинские чиновники обсудили проект Плана реформ для Украины, - Сергей Марченко пояснил, что потребность в международном финансировании в 2024 году составляет около $43 млрд

Ранее член Управляющего комитета от США Майк Пайл передал на рассмотрение Платформы доноров проект Плана реформ, в котором говорится о создании ВАСУ, проверке судей Верховного Суда, изменениях в структуре НАБУ и САП.

Для запуска Службы дисциплинарных инспекторов требуется дополнительно около 9,8 млн. гривен

Дисциплинарным инспекторам необходимы дополнительные работники, кабинеты, ремонты и компьютеры.

Для назначения новых судей в 2024 году может не хватить денег – Совет правосудия

В Высшем совете правосудия обратили внимание, что бюджет на 2024 год не учитывает возможность заполнения всех вакантных должностей судей, на которые уже объявлены конкурсы.

Для органов власти, не являющихся юридическими лицами, и иностранных юрлиц отменят обязанность регистрироваться в Электронном суде

Народные депутаты решили поправить закон об обязательной регистрации Электронных кабинетов для обмена процессуальными документами с судом, отменив обязанность регистрации для тех органов власти, которые не являются юридическими лицами, и для иностранного бизнеса.

  1. В Украине

Как бизнесу присоединиться к программе «єВідновлення» – КМУ расширил перечень строительных магазинов и компаний

07:59, 26 сентября 2023
Владельцы бизнеса, который отвечает условиям, могут присоединиться к «єВідновлення».
Как бизнесу присоединиться к программе «єВідновлення» – КМУ расширил перечень строительных магазинов и компаний
Изображение: freepik.com
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Как мы рассказывали, Кабинет Министров расширил перечень строительных магазинов и компаний, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення». Владельцы поврежденного или разрушенного имущества смогут приобрести стройматериалы или воспользоваться услугами в компаниях-участниках программы.

Владельцы бизнеса, который отвечает условиям, могут присоединиться к «єВідновлення». Заявление можно подать на портале Дія. Для этого:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале Дія.
  2. Присоединитесь к услуге єВідновлення как бизнес.
  3. Проверьте сведения о вас, указанных в профиле в кабинете на портале diia.gov.ua.
  4. Выберите банк, внесите информацию о своем Merchant ID, которую необходимо получить в контакт-центре своего банка, и подтвердите, что МСС-код деятельности вашего бизнеса соответствует условиям участия в программе.
  5. Выберите тип точки продаж и введите информацию о ней.
  6. Проверьте заявление и подпишите его с помощью электронной подписи юридического лица или физического лица-предпринимателя.

Далее можно отслеживать статус заявления в режиме настоящего времени в кабинете на портале Дія.

Подтверждение о присоединении к программе поступит на электронную почту.

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