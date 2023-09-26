Как бизнесу присоединиться к программе «єВідновлення» – КМУ расширил перечень строительных магазинов и компаний

Владельцы бизнеса, который отвечает условиям, могут присоединиться к «єВідновлення».

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Как мы рассказывали, Кабинет Министров расширил перечень строительных магазинов и компаний, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення». Владельцы поврежденного или разрушенного имущества смогут приобрести стройматериалы или воспользоваться услугами в компаниях-участниках программы.

Владельцы бизнеса, который отвечает условиям, могут присоединиться к «єВідновлення». Заявление можно подать на портале Дія. Для этого:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале Дія. Присоединитесь к услуге єВідновлення как бизнес. Проверьте сведения о вас, указанных в профиле в кабинете на портале diia.gov.ua. Выберите банк, внесите информацию о своем Merchant ID, которую необходимо получить в контакт-центре своего банка, и подтвердите, что МСС-код деятельности вашего бизнеса соответствует условиям участия в программе. Выберите тип точки продаж и введите информацию о ней. Проверьте заявление и подпишите его с помощью электронной подписи юридического лица или физического лица-предпринимателя.

Далее можно отслеживать статус заявления в режиме настоящего времени в кабинете на портале Дія.

Подтверждение о присоединении к программе поступит на электронную почту.

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