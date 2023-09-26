Як бізнесу долучитися до програми «єВідновлення» – КМУ розширив перелік будівельних магазинів та компаній

Власники бізнесу, який відповідає умовам, можуть приєднатися до «єВідновлення».

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Як ми розповідали, Кабінет Міністрів розширив перелік будівельних магазинів та компаній, які можуть долучитися до програми «єВідновлення». Власники пошкодженого чи зруйнованого майна зможуть придбати будматеріали або скористатися послугами в компаніях-учасниках програми.

Власники бізнесу, який відповідає умовам, можуть приєднатися до «єВідновлення». Заяву можна подати на порталі Дія. Для цього:

Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі Дія. Приєднайтеся до послуги єВідновлення як бізнес. Перевірте відомості про вас, зазначені в профілі в кабінеті на порталі diia.gov.ua. Виберіть банк, внесіть інформацію про свій Merchant ID, яку необхідно отримати в контакт-центрі свого банку, та підтвердьте, що МСС-код діяльності вашого бізнесу відповідає умовам участі в програмі. Виберіть тип точки продажу та внесіть інформацію про неї. Перевірте заяву й підпишіть її за допомогою електронного підпису юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Далі можна відстежувати статус заяви в режимі реального часу в кабінеті на порталі Дія.

Підтвердження про приєднання до програми надійде на електронну пошту.

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