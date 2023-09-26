Судитимуть батька 5-ох дітей, підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини

Затримано підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини на Дніпропетровщині.

Джерело фото: МВС

В П'ятихатках, що в Дніпропетровській області, поліція завершила багатоденні розслідування злочину, що стався на початку вересня. 16-річну дівчину зґвалтували та задушили. У розкритті злочину брали участь сотні поліцейських, –повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За 18 днів постійних пошуків було опитано практично всіх жителів міста, перевірено дані з усіх камер відеоспостереження, а також оглянуто більше тисячі автомобілів. Понад 600 осіб перевірялися правоохоронцями. Нарешті, підозрюваний, 46-річний місцевий мешканець, був знайдений і затриманий.

ДНК-експертиза підтвердила підозри поліцейських, і сам затриманий зізнався в скоєнні злочину. Виявилося, що фігурант є батьком п'ятеро дітей, наймолодшій із яких лише 5 років. Найстарша дитина належала до однолітків загиблої дівчини.

Після вчинення злочину підозрюваний намагався уникнути справедливості, навіть втікши за кордон, до дружини.

Наразі підозрюваний знаходиться під вартою та очікує суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.