Зайняла посаду у так званому «міністерстві юстиції днр»: судитимуть мешканку Маріуполя

Жінка погодилась на співпрацю з окупаційною адміністрацією.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

До суду скеровано обвинувальний акт відносно громадянки України за обвинуваченням у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як інформують у відомстві, 35-річна уродженка Донецької області після окупації міста Маріуполь погодилась на співпрацю з окупаційною адміністрацією та обійняла керівну посаду у незаконно створеному органі влади на окупованій території. Жінка зайняла посаду начальника «відділу реєстрації актів цивільного стану Маріупольського міського управління юстиції днр».

«За час перебування на вказаній посаді «чиновниця» налагодила взаємодію з окремими медіа та використовувала їх для висвітлення діяльності окупаційної адміністрації.

Також вона брала участь у пропагандистських акціях на підтримку дій окупаційної влади з метою формування думки серед населення і світової спільноти про начебто законність власних дій та легітимність створення та діяльності вказаних організацій», - сказано у повідомленні.

Обвинувальний акт направлено до Голосіївського районного суду міста Києва.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

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