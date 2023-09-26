Непрацюючому пенсіонеру треба подати лише два документа для призначення житлової субсидії.

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Пенсійний фонд України нагадав, які документи для призначення житлової субсидії необхідно подати непрацюючому пенсіонеру.

«Якщо непрацюючий пенсіонер зареєстрований і проживає у житловому приміщенні один, для призначення житлової субсидії він має подати лише заяву та декларацію (за встановленими формами)», - сказано у повідомленні.

У ПФ також додали, що за наявності заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги подається документ про сплату заборгованості або укладений договір про її реструктуризацію, або ухвалу про відкриття провадження у справі у разі оскарження заборгованості в судовому порядку.

Раніше ми писали, як отримати житлову субсидію в Україні: інструкція для громадян.

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