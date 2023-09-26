Нічна російська атака на Одещину: є влучання і постраждалі

Російські терористи атакували безпілотниками Одеську область.

Джерело фото: Telegram / Олег Кіпер

Протягом двох годин росія обстрілювала безпілотниками Одеську область. Сили протиповітряної оборони працювали вкрай напружено, більшість дронів була знищена, проте є влучання, – повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

«На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру», – розповів голова Одеської ОДА.

В результаті обстрілу постраждали двоє чоловіків – водії вантажівок. Одному з них на місці надали медичну допомогу, іншого з важкою травмою руки госпіталізували.

Крім того, пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі.

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