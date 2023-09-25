Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Конкурс на посаду голови Служби судової охорони: фінальний рейтинг

Найкращі результати показали представники Судової охорони Павло Малихін та Павло Трясун.

Посилення ГРД та поліграф для кандидатів на посаду, – чого чекати суддям і кандидатам в судді від законотворців, ДОКУМЕНТ

Стали відомі зміни до закону про судоустрій щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, напрацьовані на базі Комітету з питань правової політики, який очолює Денис Маслов.

Хто очолить Службу судової охорони, - відоме прізвище

У конкурсі на посаду голови Служби судової охорони переміг Павло Малихін.

Депутати взялися виконувати рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням Конвенції відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адмінвідповідальності

До цього Велика Палата Верховного Суду відмовилася переглядати справу заявника після рішення ЄСПЛ, пославшись на те, що орган Національної поліції на стадії досудового оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення й так фактично виконує функцію обвинувачення.

На топ-посадах державної служби жінок має стати більше – НАДС

На посадах державної служби категорії «А» жінки зараз складають лише 31%, але євроінтеграція вимагає більшого.

  1. У світі

США ввели санкції проти компаній з рф та Китаю, які допомагають російській армії з дронами

22:06, 25 вересня 2023
США «забанили» компанії, які постачають деталі для БПЛА.
США ввели санкції проти компаній з рф та Китаю, які допомагають російській армії з дронами
Фото: pravda.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У понеділок, 25 вересня, США запровадили нові торговельні обмеження щодо 11 китайських і 5 російських компаній, які звинувачують у постачанні компонентів для виробництва БПЛА для війни росії проти України, передає Reuters.

Дев'ять компаній, зокрема китайська Asia Pacific Links Ltd. та російська SMT-iLogic, брали участь у схемі постачання до підсанкційного Центру спеціальних технологій запчастин для БПЛА для російського Головного управління розвідки (ГРУ).

Ще 6 китайських компаній, які потрапили до чорного списку, закуповували аерокосмічні частини для Iran Aircraft Manufacturing Company, де виготовляють безпілотники, які Іран використовує для нападу на нафтові танкери на Близькому Сході та надає росії для війни проти України.

«Ми без вагань будемо вживати швидких і значущих заходів проти тих, хто продовжує намагатися забезпечувати й підтримувати незаконну та аморальну війну путіна в Україні», — заявив керівник експортного контролю Міністерства торгівлі США Алан Естевес.

 Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду