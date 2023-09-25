США ввели санкції проти компаній з рф та Китаю, які допомагають російській армії з дронами

США «забанили» компанії, які постачають деталі для БПЛА.

Фото: pravda.com

У понеділок, 25 вересня, США запровадили нові торговельні обмеження щодо 11 китайських і 5 російських компаній, які звинувачують у постачанні компонентів для виробництва БПЛА для війни росії проти України, передає Reuters.

Дев'ять компаній, зокрема китайська Asia Pacific Links Ltd. та російська SMT-iLogic, брали участь у схемі постачання до підсанкційного Центру спеціальних технологій запчастин для БПЛА для російського Головного управління розвідки (ГРУ).

Ще 6 китайських компаній, які потрапили до чорного списку, закуповували аерокосмічні частини для Iran Aircraft Manufacturing Company, де виготовляють безпілотники, які Іран використовує для нападу на нафтові танкери на Близькому Сході та надає росії для війни проти України.

«Ми без вагань будемо вживати швидких і значущих заходів проти тих, хто продовжує намагатися забезпечувати й підтримувати незаконну та аморальну війну путіна в Україні», — заявив керівник експортного контролю Міністерства торгівлі США Алан Естевес.

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