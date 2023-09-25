ВАКС відмовився відсторонити заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького

Клопотання детектива НАБУ про відсторонення від посади Тараса Висоцького суд залишив без задоволення.

У понеділок, 25 вересня, Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонити першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького з посади.

«Клопотання детектива НАБУ про відсторонення від посади підозрюваного Тараса Висоцького залишити без задоволення», - оголосив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Федоров.

Він додав, що рішення може бути оскаржене в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів із моменту його оголошення. Рішення набирає чинності після закінчення строку подання апеляційного оскарження, якщо таке оскарження не було подано. У разі надходження апеляційного оскарження, рішення, якщо воно не скасоване, набуде чинності після рішення суду апеляційної інстанції.

Текст рішення буде оголошено 2 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, 24 серпня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили зловживання на суму 62,5 млн грн при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. До схем причетні колишній заступник міністра економіки та перший заступник міністра аграрної політики.

Як встановлено в ході досудового розслідування, у березні 2022 року першим заступником Міністра аграрної політики та продовольства реалізовано схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ «Укрзалізниця» продукції у підконтрольної компанії за цінами, у 2-3 рази вищими за ринкові. Завищення ціни відбулося за рахунок закупівлі продукції іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід заступнику міністра агрополітики Тарасу Висоцькому.

Нагадаємо, Мінагрополітики заперечує вину першого заступника міністра Тараса Висоцького у зловживаннях під час закупівлі продуктів.

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