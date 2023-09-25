ВАКС отказался отстранить замминистра агрополитики Тараса Высоцкого

Ходатайство детектива НАБУ об отстранении от должности Тараса Высоцкого суд оставил без удовлетворения.

В понедельник, 25 сентября, Высший антикоррупционный суд отказался отстранить первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого с должности.

«Ходатайство детектива НАБУ об отстранении от должности подозреваемого Тараса Высоцкого оставить без удовлетворения», - объявил следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Федоров.

Он добавил, что решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней с момента его оглашения. Решение вступает в силу по истечении срока подачи апелляционного обжалования, если такое обжалование не было подано. В случае поступления апелляционного обжалования, решение, если оно не отменено, вступит в силу после решения апелляционной инстанции.

Текст решения будет оглашен 2 октября 2023 года.

Напомним, 24 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что разоблачили злоупотребление на сумму 62,5 млн грн при закупке продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения. К схемам причастны бывший заместитель министра экономики и первый заместитель министра аграрной политики.

Как установлено в ходе досудебного расследования, в марте 2022 года первым заместителем Министра аграрной политики и продовольствия реализована схема, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций на средства АО «Укрзализныця» продукции у подконтрольной компании по ценам, в 2-3 раза выше рыночных. Завышение цены произошло за счет закупки продукции иностранного производителя (Польша) через контролируемую фирму-посредницу.

Ранее ВАКС избрал меру пресечения заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому.

Напомним, Минагрополитики отрицает вину первого заместителя министра Тараса Высоцкого в злоупотреблениях при закупке продуктов.

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