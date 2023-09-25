Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Конкурс на должность главы Службы судебной охраны: финальный рейтинг

Лучшие результаты показали представители Судебной охраны Павел Малыхин и Павел Трясун.

Усиление ГРД и полиграф для кандидатов на должность, – чего ждать судьям и кандидатам в судьи от законодателей, ДОКУМЕНТ

Стали известны изменения в закон о судоустройстве по усовершенствованию процедур судейской карьеры, наработанные на базе Комитета по правовой политике, возглавляемого Денисом Масловым.

Кто возглавит Службу судебной охраны, - известная фамилия

В конкурсе на должность главы Службы судебной охраны победил Павел Малыхин.

Депутаты принялись выполнять решение ЕСПЧ, который назвал нарушением Конвенции отсутствие прокурора по делу о привлечении водителя к админответственности

До этого Большая Палата Верховного Суда отказалась пересматривать дело заявителя после решения ЕСПЧ, сославшись на то, что орган Национальной полиции на стадии досудебного оформления материалов об административном правонарушении и так фактически выполняет функцию обвинения.

На топ-должностях государственной службы женщин должно стать больше – НАГС

На должностях государственной службы категории «А» женщины сейчас составляют всего 31%, но евроинтеграция требует большего.

  1. В Украине

ВАКС отказался отстранить замминистра агрополитики Тараса Высоцкого

21:33, 25 сентября 2023
Ходатайство детектива НАБУ об отстранении от должности Тараса Высоцкого суд оставил без удовлетворения.
ВАКС отказался отстранить замминистра агрополитики Тараса Высоцкого
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В понедельник, 25 сентября, Высший антикоррупционный суд отказался отстранить первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого с должности.

«Ходатайство детектива НАБУ об отстранении от должности подозреваемого Тараса Высоцкого оставить без удовлетворения», - объявил следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Федоров.

Он добавил, что решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней с момента его оглашения. Решение вступает в силу по истечении срока подачи апелляционного обжалования, если такое обжалование не было подано. В случае поступления апелляционного обжалования, решение, если оно не отменено, вступит в силу после решения апелляционной инстанции.

Текст решения будет оглашен 2 октября 2023 года.

Напомним, 24 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что разоблачили злоупотребление на сумму 62,5 млн грн при закупке продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения. К схемам причастны бывший заместитель министра экономики и первый заместитель министра аграрной политики.

Как установлено в ходе досудебного расследования, в марте 2022 года первым заместителем Министра аграрной политики и продовольствия реализована схема, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций на средства АО «Укрзализныця» продукции у подконтрольной компании по ценам, в 2-3 раза выше рыночных. Завышение цены произошло за счет закупки продукции иностранного производителя (Польша) через контролируемую фирму-посредницу.

Ранее ВАКС избрал меру пресечения заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому.

Напомним, Минагрополитики отрицает вину первого заместителя министра Тараса Высоцкого в злоупотреблениях при закупке продуктов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду