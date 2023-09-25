США ввели санкции против компаний из рф и Китая, которые помогают российской армии с дронами

США «забанили» компании, поставляющие детали для БПЛА.

Фото: pravda.com

В понедельник, 25 сентября, США ввели новые торговые ограничения в отношении 11 китайских и 5 российских компаний, которые обвиняются в поставке компонентов для производства БПЛА для войны россии против Украины, передает Reuters.

Девять компаний, в том числе китайская Asia Pacific Links Ltd. и российский SMT-iLogic, участвовали в схеме поставки для подсанкционного Центра специальных технологий запчастей для БПЛА для российского Главного управления разведки (ГРУ).

Еще 6 китайских компаний, попавших в черный список, закупали аэрокосмические части для Iran Aircraft Manufacturing Company, где производят беспилотники, которые Иран использует для нападения на нефтяные танкеры на Ближнем Востоке и предоставляет россии для войны против Украины.

«Мы без колебаний будем принимать быстрые и значимые меры против тех, кто продолжает пытаться обеспечивать и поддерживать незаконную и аморальную войну путина в Украине», — заявил руководитель экспортного контроля Министерства торговли США Алан Эстевес.

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