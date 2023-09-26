Ночная российская атака на Одесскую область: есть попадания и пострадавшие

Российские террористы атаковали беспилотниками Одесскую область.

Источник фото: Тelegram / Олег Кипер

В течение двух часов россия обстреливала беспилотниками Одесскую область. Силы противовоздушной обороны работали крайне напряженно, большинство дронов было уничтожено, однако есть попадания, – сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

«К сожалению, в Измаильском районе состоялись попадания в припортовую инфраструктуру», – рассказал председатель Одесской ОГА.

В результате обстрела пострадали двое мужчин – водители грузовиков. Одному из них на месте оказали медицинскую помощь, другого с тяжелой травмой руки госпитализировали.

Кроме того, повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.