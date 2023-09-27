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НАДС розробило та затвердило нові професійні стандарти

16:49, 27 вересня 2023
Затверджено професійні стандарти для двох спеціальностей.
НАДС розробило та затвердило нові професійні стандарти
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Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що розробило та затвердило нові професійні стандарти. Про це йдеться у пресслужбі НАДС.

Це було зроблено на виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 497-р.

Затверджено наступні професійні стандарти:

 «Спеціаліст місцевого самоврядування з питань комунікацій» (наказ від 12 вересня 2023 року № 145-23);

 «Спеціаліст місцевого самоврядування з питань доступу до публічної інформації» (наказ від 12 вересня 2023 року № 146-23).

20 вересня 2023 року Національним агентством кваліфікацій вищевказані накази внесено до Реєстру професійних стандартів.

 

Раніше ми повідомляли, що на топ-посадах державної служби жінок має стати більше – НАДС.

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