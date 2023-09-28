Які основні джерела фінансування держбюджету у 2023 році: Мінфін розкрив деталі

Загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає 32,6 млрд доларів.

Міністерство фінансів розкрило джерела фінансування державного бюджету України у 2023 році станом на 26 вересня 2023 року. Про це повідомляє пресслжуба відомства.

Найбільшими ресурсами у поточному році є:

макрофінансова допомога від Європейського Союзу - 14,7 млрд доларів;

ОВДП - 10,9 млрд доларів;

гранти від Сполучених Штатів Америки - 9,8 млрд доларів;

кошти від МВФ у рамках програми розширеного фінансування - 3,6 млрд доларів;

пільгове фінансування від Канади - 1,8 млрд доларів.

Загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає 32,6 млрд доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.