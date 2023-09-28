Які основні джерела фінансування держбюджету у 2023 році: Мінфін розкрив деталі

Міністерство фінансів розкрило джерела фінансування державного бюджету України у 2023 році станом на 26 вересня 2023 року. Про це повідомляє пресслжуба відомства.
Найбільшими ресурсами у поточному році є:
- макрофінансова допомога від Європейського Союзу - 14,7 млрд доларів;
- ОВДП - 10,9 млрд доларів;
- гранти від Сполучених Штатів Америки - 9,8 млрд доларів;
- кошти від МВФ у рамках програми розширеного фінансування - 3,6 млрд доларів;
- пільгове фінансування від Канади - 1,8 млрд доларів.
Загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає 32,6 млрд доларів.
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