Експертиза проти України: стало відомо, чия ракета впала на територію Польщі минулого року

Місце запуску та приналежність до військового угрупування свідчать проти України.

Джерело фото: uain.gr

В уряді Польщі заявили, що на територію прикордонного села Пшеводів 15 листопада 2022 року під час масованої повітряної атаки рф, згідно з висновками польських експертів, впала українська ракета радянського або російського виробництва. Тоді в результаті вибуху загинуло двоє дюдей. Про це заявив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро, повідомляє PAP.

За словами польського чиновника, експертний висновок «категорично вказує» на належність ракети Україні.

«Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською – ще радянського, російського виробництва», – сказав він.

Крім того, Зьобро додав, що про українську приналежність ракети також говорить місце запуску та приналежність до конкретного військового угруповання.

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