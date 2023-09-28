Музей Ван Гога в Амстердамі відкрив виставку, присвячену покемонам: фото

Виставка серед іншого розкриває зв’язок між Ван Гогом і японським мистецтвом і культурою.

Джерело фото: vangoghmuseum.nl

До свого 50-річчя Музей Ван Гога в Амстердамі відкрив виставку на тему покемонів.

Про це повідомляє «CNN».

Виставка серед іншого розкриває зв’язок між Ван Гогом і японським мистецтвом і культурою, які мали «глибокий вплив» на його мистецтво та світогляд.

«Завдяки цій співпраці ми справді сподіваємося, що побачимо, як діти відкривають для себе світ мистецтва та занурюються в нього через неймовірні роботи Ван Гога та Покемонів», — зазначив директор відділу ліцензування The Pokémon Company International Матьє Галанте.

Виставка триватиме з 28 вересня до 7 січня, щоб її побачити, потрібен звичайний квиток до Музею Ван Гога.

Pokémon почав своє життя як гра для портативної консолі від Nintendo в Японії в 1996 році.

Джерело фото: vangoghmuseum.nl/CNN

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