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Київський окружний адміністративний суд тимчасово отримав нових суддів

З восьми суддів, рекомендованих ВККС, посади суддів КОАС отримали сім суддів.

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Київський окружний адміністративний суд тимчасово отримав нових суддів

16:53, 28 вересня 2023
З восьми суддів, рекомендованих ВККС, посади суддів КОАС отримали сім суддів.
Київський окружний адміністративний суд тимчасово отримав нових суддів
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Вища рада правосуддя 28 вересня 2023 року розглянула рекомендації 8 суддів, що були рекомендовані ВККС у серпні для тимчасового відрядження у Київський окружний адміністративний суд (КОАС).  

Необхідність тимчасового відрядження обумовлена вкрай важкою ситуацією з розглядом справ, які надходять у суд, особливо після ліквідації у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду міста Києва. На 23 судді КОАС зараз приходяться десятки тисяч справ, при цьому чимала кількість справ ще навіть не зареєстрована судом.

За підсумками розгляду рекомендацій суддів, тимчасові рекомендації строком на 1 рік отримали:

Кочанова Поліна Валеріївна – суддя Донецького окружного адміністративного суду. За наявною інформацією, суддя переважно проживає в столичному регіоні.

Парненко (Віхрова) Вікторія Станіславівна – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Цікаво, що з травня до 3 листопада 2023 року суддя є відрядженою у Національну школу суддів у місто Київ. Також, слід зазначити, що тимчасове відрядження Вікторії Парненко у Київ 28 вересня підтримали 11 членів ВРП, а проти її відрядження проголосували 6 членів ВРП.

Жукова Євгенія Олексіївна – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Жук Руслан В’ячеславович – суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду.

Діска Аліна Борисівна – суддя Сумського окружного адміністративного суду.

Білоноженко Марина Анатоліївна – суддя Черкаського окружного адміністративного суду. Батьки та близькі родичі судді проживають у Києві.

Донець Володимир Адольфович – суддя Окружного адміністративного суду міста Києва. За відрядження судді в КОАС проголосували 11 членів ВРП, а проти – 6.  

Відмову у відрядженні 28 вересня отримала лише суддя Харківського окружного адміністративного суду Олена Заічко.

Член ВРП Олена Ковбій зазначила, що у Харківському окружному адміністративному суді фіксується чимале навантаження на суддів, відтак відрядження Олени Заічко в  інший суд може спричинити зріст навантаження на інших суддів Харківського окружного адміністративного суду.  

«За» тимчасове відрядження судді проголосували лише 6 членів ВРП, тоді як «проти» - 11 членів Ради правосуддя.

Згідно з рішенням ВРП, розгляд справ відрядженні 28 вересня судді розпочнуть з 16 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» повідомляла про те, чому в КОАС виникли проблеми зі строками розгляду справ. 

Автор: В’ячеслав Хрипун

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