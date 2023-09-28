Незвична дипломатія: Китай забирає усіх своїх панд із зоопарків США

Пекін давно використовує «дипломатію панд», щоб заслужити прихильність, винагородити друзів і покарати недругів.

Китай найближчим часом планує повернути всіх своїх панд, які живуть у зоопарках у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє Bloomberg.

Три панди з Національного зоопарку Вашингтону мають повернутися до Китаю до грудня, а із зоопарків Атланти, Сан-Дієго і Мемфісу або вже поїхали до КНР, або зроблять це до кінця наступного року.

Зазначається, що Пекін давно використовує «дипломатію панд», щоб заслужити прихильність, винагородити друзів і покарати недругів. США втрачають китайських панд саме тоді, коли відносини між США та Китаєм досягли історичного мінімуму.

Сполучені Штати отримали перших панд після того, як президент Річард Ніксон нормалізував відносини з КНР у 1972 році. Дослідження 2013 року виявило кореляцію між урановими угодами й тимчасовою передачею панд Канаді та Франції. У 2018 році Китай позичив Фінляндії панд на честь сторіччя незалежності країни.

Однак є і неполітичні причини, чому панди зараз можуть повернутися додому. Одне з пояснень — усі панди, які покидають американські зоопарки, досягають того віку, коли все одно мали повернуться в Китай. Повернення деяких панд відкладали через пандемію COVID-19.

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