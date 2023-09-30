Ринок праці України: які вакансії зараз актуальні

Державна служба зайнятості у співпраці з шістьма провідними українськими сайтами з пошуку роботи створила Топ-10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи.

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Найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці за відповідними вакансіями, що пропонуються роботодавцями.

Державна служба зайнятості у співпраці з шістьма провідними українськими сайтами з пошуку роботи створила Топ-10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій:

продавець-консультант - 9379 вакансій;

менеджер з продажу - 7416;

кухар - 6057 ;

бухгалтер - 5962;

вантажник - 4346;

лікар - 3385;

швачка - 2812;

бариста - 2382;

водій автотранспортних засобів - 2336;

машиніст - 2030.

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях на порталі становить:

продавець-консультант - 50 тис. грн; менеджер з продажу - 275 тис. грн; кухар - 55 тис. грн; бухгалтер – 80 тис. грн; вантажник - 40 тис. грн; лікар - 120 тис. грн; швачка - 50 тис. грн; бариста - 50 тис. грн; водій автотранспортних засобів – 60 тис. грн; машиніст - 66 тис. грн.

У базі даних Державної служби зайнятості станом на 25 вересня налічується 65 тисяч актуальних вакансій. У професійному розрізі, найбільше вакансій подано роботодавцями для працевлаштування:

кваліфікованих робітників з інструментом – 21% всіх поданих вакансій;

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 16%;

працівників сфери торгівлі та послуг – 15%;

професіоналів – 14%;

фахівців – 11%;

некваліфікованих працівників – 11%.

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