Ринок праці України: які вакансії зараз актуальні

Найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці за відповідними вакансіями, що пропонуються роботодавцями.
Державна служба зайнятості у співпраці з шістьма провідними українськими сайтами з пошуку роботи створила Топ-10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій:
- продавець-консультант - 9379 вакансій;
- менеджер з продажу - 7416;
- кухар - 6057 ;
- бухгалтер - 5962;
- вантажник - 4346;
- лікар - 3385;
- швачка - 2812;
- бариста - 2382;
- водій автотранспортних засобів - 2336;
- машиніст - 2030.
Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях на порталі становить:
продавець-консультант - 50 тис. грн; менеджер з продажу - 275 тис. грн; кухар - 55 тис. грн; бухгалтер – 80 тис. грн; вантажник - 40 тис. грн; лікар - 120 тис. грн; швачка - 50 тис. грн; бариста - 50 тис. грн; водій автотранспортних засобів – 60 тис. грн; машиніст - 66 тис. грн.
У базі даних Державної служби зайнятості станом на 25 вересня налічується 65 тисяч актуальних вакансій. У професійному розрізі, найбільше вакансій подано роботодавцями для працевлаштування:
- кваліфікованих робітників з інструментом – 21% всіх поданих вакансій;
- робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 16%;
- працівників сфери торгівлі та послуг – 15%;
- професіоналів – 14%;
- фахівців – 11%;
- некваліфікованих працівників – 11%.
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