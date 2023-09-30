Країни Африки зацікавлені у розміщені виробництва української зброї на своїх територіях, - Кулеба

За словами Кулеби, попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країни Африка хочуть не лише купувати українську зброю, а й зацікавлені у тому, щоб розмістити на своїй території її виробництво. Про це він сказав під час Форуму оборонних індустрій.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення рф Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції. Сьогодні Африка чекає повернення української зброї на ринок.

«В одній африканській країні, спілкуючись із лідером цієї країни, він так довірливо подивився мені в очі і каже: «Вам стільки зброї вже надіслали, вам стільки точно не потрібно. Можливо, трохи поділіться з нами?». Тобто, там інше сприйняття наших потреб», - сказав міністр.

За словами глави МЗС, в Африці також з'явилася друга зацікавленість - це розміщення виробництва української зброї й амуніції на території Африки.

«Це новий тренд», - заявив Кулеба, додавши, що попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна виготовляє гармати за стандартами НАТО та створює флот морських дронів.

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