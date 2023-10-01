У Києві змінили маршрут автобусів з Деснянського району на Оболонь

Автобуси №73 рухатимуться за новим маршрутом.

З 1 жовтня у Києві змінили маршрут автобусів №73, які курсують від Деснянського району до Оболоні, передає пресслужба КП «Київпастранс».

Зазначається, що зміни пов'язані з оптимізацією маршрутної мережі наземного транспорту та прагненням покращити транспортне обслуговування пасажирів.

Тепер автобуси №73 рухатимуться за наступною схемою: вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – просп. Романа Шухевича – Північний міст – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка – вул. Героїв Полку "Азов" – просп. Оболонський (до вул. Героїв Дніпра).

Раніше ми писали, як і коли планують випустити на маршрут двоповерхові автобуси в Києві.

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