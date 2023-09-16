Як і коли планують випустити на маршрут двоповерхові автобуси в Києві

У «Київпастрансі» розповіли, як столиця використає двоповерхові автобуси від Німеччини.

Джерело фото: Christophe Gateau/dpa/bvg.de

Столиця планує використовувати двоповерхові автобуси, які у 2022 році отримала від німецьких партнерів, для екскурсій та пізнавальних турів містом. Про це розповіли у КП «Київпастранс», пише «Вечірній Київ».

Автобуси планують випустити на дороги у післявоєнний час, адже зараз їх використання несе додаткові ризики для пасажирів.

«Першочерговим призначенням експлуатації зазначених автобусів є туристичні маршрути міста Києва. Але, враховуючи специфічні габаритні характеристики автобусів, використання їх в умовах воєнного стану, під час повітряних тривог та масованих ракетних атак рф, несе в собі додаткові ризики для пасажирів і рухомого складу.

Наразі опрацьовуються питання щодо експлуатації даних двоповерхових автобусів у післявоєнний час…», — йдеться у відповіді.

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