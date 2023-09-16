Как и когда планируют выпустить на маршрут двухэтажные автобусы в Киеве

В «Киевпасстрансе» рассказали, как столица использует двухэтажные автобусы от Германии.

Источник фото: Christophe Gateau/dpa/bvg.de

Столица планирует использовать двухэтажные автобусы, которые в 2022 году получила от немецких партнеров для экскурсий и познавательных туров по городу. Об этом рассказали в КП «Киевпасстранс», пишет «Вечерний Киев».

Автобусы планируют выпустить на дороги в послевоенное время, ведь их использование несет дополнительные риски для пассажиров.

«Первоочередным назначением эксплуатации указанных автобусов есть туристические маршруты города Киева. Но, учитывая специфические габаритные характеристики автобусов, использование их в условиях военного состояния, во время воздушных тревог и массированных ракетных атак рф, несет в себе дополнительные риски для пассажиров и подвижного состава.

Сейчас прорабатываются вопросы эксплуатации данных двухэтажных автобусов в послевоенное время…», — говорится в ответе.

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