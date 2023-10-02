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Застава в 1 мільйон гривень: обрано запобіжний захід в.о. голови Комінтернівського райсуду Одеської області Павлу Доброву

19:45, 2 жовтня 2023
Слідчий суддя ВАКС застосував до виконувача обов’язків голови райсуду, якого викрили напередодні на одержані майже 50 тис. грн неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 млн грн.
Застава в 1 мільйон гривень: обрано запобіжний захід в.о. голови Комінтернівського райсуду Одеської області Павлу Доброву
Фото: НАБУ
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У понеділок, 2 жовтня, слідчий суддя ВАКС застосував до виконувача обов’язків Голови Комінтернівського райсуду Одещини, якого викрили на одержанні майже 50 тис. грн неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 млн грн. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними «Судово-юридичної газети» мова йде про суддю Комінтернівського райсуду Одеської області Павла Доброва.

Також на особу викладено процесуальні обов'язки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
  • не відлучатися із м. Одеси Одеської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;
  • додати слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця та/ місце роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до ГУ ДМС в Одеській області свій паспорт (паспорт) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на в’їзд з України та вʼїзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Як вже повідомлялося, суддя за 1300 доларів обіцяв посприяти у прийнятті рішень про забезпечення позову у цивільній справі на звернення громадянина. 29.09.2023 його викрито на одержані майже 50 тис. грн неправомірної вигоди.

Слідство триває.

Також відомо, що ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Комінтернівського районного суду Павла Доброва.

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