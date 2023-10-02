ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Комінтернівського районного суду Павла Доброва

Судді повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 КК України.

Джерело фото: НАБУ

Вища рада правосуддя сьогодні, 2 жовтня, надала згоду на утримання під вартою судді Комінтернівського районного суду Одеської області Павла Доброва.

Про це повідомили у пресслужбі ВРП.

Як ми писали, судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У НАБУ зазначили, що викрили суддю на одержанні неправомірної вигоди у сумі майже 50 тис. грн.

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