Верховний Суд проведе Пленум, щоб обрати заступника Голови ВС

Пленум відбудеться 6 жовтня.

Пленум Верховного Суду 6 жовтня планує обрати заступника Голови ВС та надати висновки щодо двох законопроєктів, які стосуються удосконалення діяльності Великої Палати ВС (від 23 серпня 2023 року № 9643 та від 7 вересня 2023 року № 9643-1). Про це повідомляється на сайті Верховного Суду.

Зазначається, що проєкт порядку денного також передбачає затвердження складу робочих груп зі стратегічного розвитку Верховного Суду і внесення змін до Регламенту Пленуму ВС щодо процедури розгляду конституційних подань.

Крім того, на засіданні розглядатиметься питання про звернення до Конституційного Суду України із поданням щодо конституційності положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (у редакції Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII), в яких ідеться, зокрема, про пенсійне забезпечення окремих категорій громадян (п. 2 ч. 2 ст. 114, абз. 2 та 3 п. 2 розд. XV «Прикінцеві положення» Закону).

Засідання Пленуму ВС відбудеться у приміщенні Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 8 (Кловський палац), м. Київ і транслюватиметься на ютуб-каналі ВС – за посиланням.

Нагадаємо, що до Верховної Ради внесли законопроект про скорочення Великої Палати Верховного Суду і можливість відкликання суддів ВП ВС.

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