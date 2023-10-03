Допомагав окупантам мінувати поля, здавав патріотів і грабував односельчан: на Харківщині викрили російського агента

СБУ викрила рецидивіста, який допомагав рашистам встановлювати мінні поля під час окупації Харківщини.

Правоохоронці викрили ворожого пособника, який допомагав рашистам встановлювати мінні поля під час окупації Харківщини. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що зловмисником виявився 29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини.

«Після захоплення населеного пункту він допомагав російським загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень.

Серед замінованих ділянок були місцеві дороги та проїзні частини, якими користувались мирні жителі району.

Крім того, він «здавав» загарбникам адреси учасників руху опору в регіоні. Після цього рашисти викрадали людей та відвозили їх до російських катівень», — йдеться у повідомленні.

Також зловмисник разом з окупантами грабував будинки односельчан, які на той час виїхали на підконтрольну Україні територію. Під час мародерства вони викрадали авто, виносили побутову техніку, меблі та інше приватне майно громадян.

«Після звільнення району поплічник агресора намагався «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ все одно встановили його місцезнаходження і затримали», — додали в Службі безпеки.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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