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  1. В Україні

Склався як «доміно»: з’явилися нові деталі обрушення конструкцій Дегтярівського мосту в Києві

14:02, 2 жовтня 2023
Розпочато розслідування, будуть призначені експертизи для встановлення причин обрушення конструкцій.
Склався як «доміно»: з’явилися нові деталі обрушення конструкцій Дегтярівського мосту в Києві
Фото: Офіс Генпрокурора
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За фактом обвалу конструкцій Дегтярівського мосту у Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 30 вересня на об’єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок. Близько 16:20 при встановленні сьомої балки вона втратила рівновагу, зламалась посередині та впала на сусідню конструкцію.

Після цього почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину.

Обійшлось без жертв та постраждалих.

Зазначається, що реконструкцію шляхопроводу на замовлення комунальної корпорації «Київавтодор» проводить ТОВ «Росдорстрой» із залученням субпідрядних організацій.

На цей час проведено огляд місця події, опитано працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та замовника робіт - комунальної корпорації «Київавтодор».

В межах провадження будуть призначені експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій.

Раніше ми писали, що під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу обвалилися бетонні балки.

У КМДА розповіли, хто заплатить за обвалення Дегтярівського мосту.

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