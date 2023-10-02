Обговорили альтернативні зернові маршрути: Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Сторони погодилися з необхідністю пошуку заходів для підтримки українських фермерів.

У понеділок, 2 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє Офіс Президента.

Глава держави подякував за проведення виїзного засідання міністрів закордонних справ країн – членів ЄС у Києві. «Це важливий сигнал єдності ЄС та України», – наголосив він.

Співрозмовники скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів.

Крім того, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили альтернативні коридори експорту української агропродукції.

Сторони домовилися підтримувати конструктивний діалог щодо зняття односторонніх обмежень країнами – членами ЄС на експорт української аграрної продукції та погодилися з необхідністю пошуку заходів для підтримки українських фермерів.

Президент високо оцінив ініціативу Єврокомісії щодо підготовки фінансового інструменту для допомоги нашій державі – Українського фонду (Ukraine Facility) загальним обсягом 50 млрд євро на чотирирічний період та відзначив необхідність його подальшого підтримання усіма державами – членами ЄС.

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