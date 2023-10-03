ЗСУ завдали фактичної поразки Чорноморському флоту рф – Міноборони Британії

В Міноборони Великої Британії заявили, що російський флот був змушений розосередитися в портах, звідки не має впливу на Україну.

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Збройним силам України вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі, – заявив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі під час виступу на Варшавському безпековому форумі, повідомляє The Guardian.

Він привітав «функціональну поразку» росії в Чорному морі за останні тижні, сказавши, що «російський флот був змушений розосередитися в портах, з яких він не може вплинути на Україну».

«Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту», – зазначив Хіппі.

Щодо сухопутного контрнаступу України, він додав, що «кожен дюйм важливий».

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