Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про запобігання булінгу дітей за межами шкіл

Законопроект передбачає нові обов’язки для керівників та працівників закладів, де перебувають діти.

Верховна Рада спростила процедуру списання військового майна

Новий закон встановить опис спрощеної процедури списання військового майна.

Набув сили закон про захист права власності та інших речових прав на нерухоме майно дітей та підопічних осіб

Він передбачає зміни до Сімейного та до Цивільного кодексів.

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського

Під час засідання члени ВРП поцікавилися, чим займався суддя на круглому столі у Відні, куди виїхав на запрошення у березні 2023 року.

«Звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%, - Рада ухвалить зміни до Бюджетного кодексу

Голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа розповіла, чи заберуть у громад «військовий ПДФО».

  1. В Україні
  2. / У світі

ЗСУ завдали фактичної поразки Чорноморському флоту рф – Міноборони Британії

17:14, 3 жовтня 2023
В Міноборони Великої Британії заявили, що російський флот був змушений розосередитися в портах, звідки не має впливу на Україну.
ЗСУ завдали фактичної поразки Чорноморському флоту рф – Міноборони Британії
Джерело фото: news.online.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Збройним силам України вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі, – заявив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі під час виступу на Варшавському безпековому форумі, повідомляє The Guardian.

Він привітав «функціональну поразку» росії в Чорному морі за останні тижні, сказавши, що «російський флот був змушений розосередитися в портах, з яких він не може вплинути на Україну».

«Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту», – зазначив Хіппі.

Щодо сухопутного контрнаступу України, він додав, що «кожен дюйм важливий».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    член Вищої ради правосуддя