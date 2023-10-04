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  1. В Україні

На Херсонщині підірвався на міні чоловік під час розмінування поля

20:57, 4 жовтня 2023
Чоловік займався розмінуванням, але не мав ліценції на проведення таких небезпечних робіт.
На Херсонщині підірвався на міні чоловік під час розмінування поля
Джерело фото: suspilne.media
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На Херсонщині на російській міні підірвалася людина. Як виявилося, чоловік займався розмінуванням, але не мав ліценції на проведення таких небезпечних робіт, розповіли у Херсонській обласній державній адміністрації.

«Власник одного з фермерських господарств усно домовився з мешканцями Миколаївської області, щоб ті провели розмінування його полів. Найняті «експерти» не мали ліцензій.

Для розмінування вони використали трактор замовника. Лише додали до нього саморобну конструкцію, яка мала виконувати функцію техніки для розмінування», - сказано у повідомленні.

За кермом агрегата був 32-річний чоловік. Під час виконання робіт трактор підірвався на міні, а керманич загинув на місці.

У Херсонській ОДА наголосили, що робота таких «фірм» – незаконна. А люди, які пропонують послуги з розмінування, наражають на небезпеку в першу чергу себе.

«Розуміємо, аграріям хочеться якнайшвидше повернутися до роботи. Але слід звертатися до ліцензованих компаній, які мають відповідні дозволи, а значить – й належну підготовку та обладнання», - зазначили в ОДА.

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